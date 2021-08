Dimarco: «Verona-Inter? Fare attenzione a tutti! Sensazione molto bella»

Dimarco non sarà titolare in Verona-Inter, anticipo della seconda giornata di Serie A 2021-2022 (vedi formazioni). Queste le sue parole dal Bentegodi a Inter TV, in vista della partita di stasera.

PER IL DUE SU DUE – Federico Dimarco presenta Verona-Inter su Inter TV: «Il Verona? Sicuramente è una squadra agguerrita, che vorrà fare risultato contro una grande squadra come l’Inter. Dobbiamo metterli dietro nella loro metà campo fin da subito. Il ritorno? Una sensazione molto bella, trovo compagni di squadra con cui ho condiviso due anni e mezzo. A chi bisogna fare attenzione? A tutti, perché come l’anno scorso è una squadra imprevedibile. Sta a noi scendere bene in campo e portare a casa il risultato».