Dimarco: «Venezia, campo difficile! Cercheremo di fare una grande partita»

Dimarco prima di Venezia-Inter, valevole per la quattordicesima giornata di Serie A 2021-2022, su DAZN ha parlato dell’importanza di questa partita e ha risposto a Recoba.

CON IL MANCINO – Dimarco prima di Venezia-Inter, su DAZN ha parlato così: «Sarà una partita difficile perché loro qui in casa hanno fatto risultati importanti contro Fiorentina e Roma, cercheremo di fare una grande partita. Recoba ha parlato di me? Sono contento che abbia detto queste cose belle su di me, calciava benissimo anche lui! (ride, ndr), era veramente un giocatore forte».