Dimarco: «Tutti sanno cosa vuol dire sfidare la Juventus! In gioco tanto»

Dimarco torna titolare stasera nel derby d’Italia Juventus-Inter (vedi formazioni). Dall’Allianz Stadium il giocatore ha parlato nel corso del prepartita di Inter TV.

IL BIG MATCH – Federico Dimarco dà un giudizio su come la squadra arriva a Juventus-Inter: «Penso che sia una partita importante, come tutti i derby d’Italia sono partite a sé. Stasera ci giochiamo tanto, perché dobbiamo cercare di accorciare su quelle davanti. Dobbiamo attaccarla come facciamo tutte le partite, con equilibrio. Un messaggio per i tifosi? Penso che sappiamo tutti cosa voglia dire giocare contro la Juventus o contro il Milan, sono sensazioni che si provano in campo».