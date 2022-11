Dimarco: «Sotto la Nord non avevo mai segnato! Reazione importante»

Dimarco è stato intercettato a San Siro al fischio finale di Inter-Bologna, match delle 20.45 valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Ecco la sua analisi post-partita a DAZN

VITTORIA CHE CONTA – Federico Dimarco parla così al termine di Inter-Bologna: «Sicuramente non siamo partiti benissimo, l’importante è che c’è stata la reazione e abbiamo portato a casa la vittoria. In realtà sotto la Nord non avevo mai segnato, sono contento ma questo gol va più che altro alla mia famiglia, alle persone che mi sono vicine e ai miei amici. Brozovic? Scherziamo sempre, quindi mi ha detto una battuta che teniamo tra di noi».