Dimarco: «Siamo l’Inter, faccio i complimenti! Io ancora devo capire»

Dimarco ha parlato in conferenza stampa al termine di Napoli-Inter, sfida che si è giocata allo Stadio Diego Maradona. Le sue parole raccolte dal nostro inviato.

CONFERENZA STAMPA DIMARCO POST NAPOLI-INTER

CONFERENZA DIMARCO – Le parole di Dimarco in conferenza stampa dopo Napoli-Inter:

Come stai e come avete preso questo gol?

Adesso faccio fatica a dirti qualcosa, preferisco aspettare domani per capire se sto meglio. Il pareggio dispiace, sapevamo di affrontare una squadra forte, ma bisogna fare i complimenti alla squadra.

Punizione con il mancino mai segnato da quanto è stato intitolato lo stadio al Maradona, Dimarco? Ci provi sempre.

È stato un bel gol, sinceramente avrei preferito festeggiarlo con una vittoria. Ci teniamo stretto il pari e mi fa piacere la cosa del primo gol.

Porticina per Rotterdam da Inzaghi, devi recuperare per forza?

Non ti saprei dire, non posso darti nessuna risposta.

Stagione diversa visti gli infortuni. Momento delicato, ma voi non volete mollare. Vi unirà questo?

Noi siamo l’Inter e siamo una grande squadra, siamo felici e onorati di lottare in ogni competizione. Noi gli unici in lotta per tutto, servono tutti i giocatori. Solo con il gruppo si arriva in fondo.

Avete subito diversi gol negli ultimi 15?

Quando sei in vantaggio cerchi di rimanere alto e non è mai facile, così rischi di prendere gol. Gli ultimi gol presi negli ultimi 15’ magari sia quello.

Sulla punizione più tue abilità che errori di Meret?

Che domanda è? Penso che non potesse fare nulla, la barriera era messa bene, ho calciato bene e la palla è entrata