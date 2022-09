Dimarco: «Sampdoria gol più bello. Tre leggende Inter? Ecco chi scelgo!»

Federico Dimarco non è tra le probabili scelte di Simone Inzaghi per Inter-Torino. Nonostante ciò, l’esterno sinistro nerazzurro è comunque il protagonista del Matchday Programme per la gara di oggi alle 18 a San Siro. Di seguito un estratto, qui il programma completo.

CITTÀ IMPORTANTI – Federico Dimarco ha spiegato quelle che sono le due città importanti per la sua vita e la sua carriera: «Milano è il mio posto del cuore, è casa mia. Ho cominciato a giocare a calcio nella squadra di quartiere del Calvairate, prima dell’Inter. Quando inizi ad avvicinarti alla Prima Squadra cominci a crederci un po’ di più, poi è importante lavorare duramente per far sì che sogni e obiettivi si realizzino. Un’altra tappa importante, a livello di città, è Baku, dove ho esordito con l’Inter».

IDOLO – Federico Dimarco ha proseguito poi rivelando chi sia il suo idolo e scegliendo tre leggende dell’Inter: «Il calcio è sempre stato un elemento fondamentale per me. Da bambino il mio idolo era Ronaldo il Fenomeno, un calciatore unico. Se potessi scegliere, tra le leggende interiste, avrei come compagno di stanza Maicon. Come compagno di reparto mi sarebbe piaciuto Samuel e come avversario da sfidare in allenamento Wesley Sneijder».

GOL E ASSIST – Infine, Federico Dimarco ha premiato il suo gol e il suo assist più belli: «Il gol che scelgo è il primo che ho segnato in Prima Squadra con la maglia nerazzurra, contro la Sampdoria su punizione. Ho preso la palla e la volevo calciare sul palo del portiere, non pensavo che sarebbe uscito un tiro così bello. Per fortuna poi è andata all’incrocio. Una bella rete, emozionante. L’assist che premierei è quello per il gol di Skriniar contro il Bologna».

Fonte: Matchday Programme Inter-Bayern Monaco