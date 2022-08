Dimarco: «Ruolo? Indifferente, importa l’Inter! Con Gosens da capire»

Dimarco ha commentato a caldo a Inter TV il successo all’ultimo respiro di Lecce. Queste le sue parole al canale tematico ufficiale della società dopo la vittoria conquistata al 94′.

NON SI MOLLA NIENTE! – Federico Dimarco commenta Lecce-Inter nel post partita: «Diciamo che è stata una partita difficile. Comunque l’abbiamo dominata perché abbiamo fatto tanti tiri, l’importante era vincere perché nel corso del campionato sarà una vittoria importantissima. Errori? Un po’ in generale. Dobbiamo cercare di ingranare e far valere il lavoro in settimana, ma siamo sulla buona strada. L’importante è aver vinto e ora pensiamo alla prossima. Ruolo? È uguale, terzo o quinto per me è indifferente. L’importante è che vinciamo, che vinca la squadra e che si lotti tutti per un obiettivo. Il campo era sulla falsariga di Pescara, però non cerchiamo alibi. Con Robin Gosens era la seconda volta che giocavamo assieme, dobbiamo capire i meccanismi ma tutto questo si avvera lavorando in settimana».