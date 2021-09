Dimarco: «Rigore sbagliato, mi sento responsabile! Migliorerò»

Dimarco, entrato molto bene in Inter-Atalanta terminata 2-2, su DAZN ha commentato in particolare il rigore sbagliato scusandosi davanti le telecamere.

DISPIACERE – Dimarco dopo Inter-Atalanta è visibilmente dispiaciuto per il rigore sbagliato sul finale: «Ho tirato lì perché ho deciso così, ho preso la traversa e capita, mi dispiace aver sbagliato, sono contento perché i miei compagni e la curva mi hanno subito rincuorato. Potevamo vincere la partita, ci dispiace perché abbiamo perso punti per strada. Dobbiamo cercare di vincere le prossime partite. Mi sento più responsabile adesso, quando entro cerco sempre di dare il massimo, stessa cosa in allenamento. Adesso migliorerò anche sui calci di rigore (ride, ndr), volevo fare gol…».