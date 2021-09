Dimarco: «Rigore? Non è un problema metterci la faccia! Migliorerò»

Dimarco ha commentato Inter-Atalanta nel post partita di Inter TV. Queste le sue parole al termine dell’assurdo match del Meazza finito 2-2 con tantissimi ribaltoni e il rigore sbagliato.

PARADOSSALE – Federico Dimarco parla al termine di Inter-Atalanta: «Mi dispiace molto per il rigore, però allo stesso tempo sono contento perché i compagni mi hanno subito tirato su di morale. Penso che giocare con loro, in casa, è la spinta in più. Stasera abbiamo fatto una grande partita, dobbiamo continuare a lavorare per vincerne altre. Per me non è un problema metterci la faccia, ho sbagliato il rigore ma migliorerò in allenamento per fare gol. Anche stasera è stata una partita dove abbiamo avuto tante occasioni, potevamo vincerla. Il mister ci chiede di entrare nel migliore dei modi e dare una spinta ulteriore. Adesso dobbiamo pensare già da domani allo Shakhtar Donetsk e pensare a fare i tre punti».