Dimarco: «Qualificazione meritata, ricompattati. Lukaku? Il suo ritorno…»

Dimarco ha parlato nel post gara di Inter-Viktoria Plzen, gara che ha dato la qualificazione agli ottavi di finale ai nerazzurri. Il difensore nerazzurro non può che sentirsi entusiasta. Le sue parole anche su Lukaku a Mediaset

MERITATA − Dimarco sulla qualificazione ma non solo: «Questa qualificazione nel girone più difficile sia meritata e farà felice tifosi, giocatori e società. Penso che le cose si son risolte parlando fra di noi, ci siamo ricompattati. Poi si sono visti i risultati. Lukaku? Contentissimo perché è voluto ritornare all’Inter, non facile stare fuori dopo due mesi. Ci darà una grande mano. Recupero campionato? Questo lo vedremo partita per partita».