Dimarco: «Pensiamo partita dopo partita. Lavoro per migliorare»

Federico Dimarco, intervistato nel pre-partita di Verona-Inter da Matteo Barzaghi, ha parlato di come l’Inter stia pensando gara dopo gara. Una domanda anche sul suo obiettivo

LAVORO − Queste le parole di Dimarco sulla stagione con l’Inter: «Sicuramente dobbiamo pensare partita per ogni partita, per portare a casa il risultato e fare bene il campionato. Io lavoro ogni giorno per migliorare e sfrutterò tutte le occasioni che il mister mi darà».