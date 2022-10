Dimarco: «Ottavi? Pensavano fossimo spacciati, ce la giochiamo! Finale»

Dimarco parla alla vigilia di Inter-Viktoria Plzen ripercorrendo le tappe più importanti del percorso finora portato avanti dai nerazzurri in Champions League. L’esterno nerazzurro, in ballottaggio per un posto dal 1′ contro i cechi (vedi articolo), difende Asllani e descrive la partita di mercoledì a San Siro come una finale. Di seguito le sue parole a Prime Video

TAPPE – Federico Dimarco ripercorre le tappe fondamentali del percorso europeo alla vigilia di Inter-Viktoria Plzen: «L’ultimo Inter-Barcellona me lo ricordo nel 2010 allo stadio, quindi viverla in campo è tutta un’altra emozione. Cosa abbiamo detto al momento dei sorteggi? In realtà eravamo sull’aereo, stavamo andando a Roma a giocare con la Lazio. La maggior parte eravamo contenti perché affrontare Barcellona e Bayern Monaco è sempre bello. La partita con il Bayern è arrivata in un periodo non facile magari, sai quando parti in un girone di Champions con una sconfitta non è mai facile recuperare. Piano paino ci siamo ripresi e abbiamo vinto a Plzen e Plzen non è per niente una trasferta facile. Abbiamo visto anche l’anno scorso giocare con lo Sheriff non è stato facile. Abbiamo fatto una grande vittoria con il Barcellona a San Siro che è stata secondo me una spinta a livello di gruppo e ci ha portato a pareggiare al Camp Nou. Questa partita qui è arrivata durante un periodo in cui non andavano le cose, una vittoria con il Barcellona non è per nulla scontata. In quel momento pensavo solo a far bene per la squadra e per i tifosi».

ISTINTO – Dimarco spiega poi il guizzo sull’azione che ha poi portato al gol di Hakan Calhanoglu contro i blaugrana: «La giocata con il Barcellona? Mi è venuta in automatico, allora ho detto vado di prima e meno male che alla fine dell’azione siamo riusciti a far gol. Il vantaggio del Barcellona al Camp Nou? Se fosse successa prima questa cosa qui avremmo avuto un tracollo, invece nell’intervallo il mister ci ha parlato e nel secondo tempo siamo stati bravi a cercare il pareggio facendo abbiamo fatto addirittura il 2-1».

Dimarco fa da scudo alle critiche rivolte ad Asllani dopo l’errore al Camp Nou

SCUDO – Dimarco parla poi dell’importanza di Lautaro Martinez e difensore Kristjan Asllani dalle critiche: «Lautaro Martinez? L’importante è far gol per gli attaccanti ma tutto parte da una fase difensiva fatta bene. Più ci aiutano gli attaccanti e più noi siamo in grado di aiutarli. Segnare così al 90′ al Camp Nou non è una cosa che vivi molte volte nella vita, è stata come una liberazione. Poi ci hanno pareggiato ma in questi stadi non è mai semplice mantenere il risultato che vuoi. Poi per quanto riguarda l’errore di Asllani non bisogna puntare il dito, tutti i giocatori sbagliano ma l’importante è ripartite più forti, migliorarsi e dare una mano alla squadra».

FINALE – Per finire Dimarco parla con il cuore nerazzurro in mano ricordando anche quanto l’Inter venisse descritta come una squadra spacciata al momento dei sorteggi: «Cosa vuol dire indossare la maglia dell’Inter per un tifoso? Ti fa sentire la maglia parte della tua pelle, sono cose che vivi in campo. Viktoria Plzen? Per noi è una finale, ci giochiamo gli ottavi. Con la testa giusta e la calma bisogna raggiungere un obiettivo che all’inizio dei gironi alcuni pensavano non ce la potessimo fare e invece siamo qui a giocarcela».