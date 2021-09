Dimarco: «Occasioni nitide, andava portata a casa! Ora prepararci bene»

Dimarco si è fermato a parlare con Inter TV dopo il pareggio per 2-2 in casa della Sampdoria. Queste le parole del giocatore nerazzurro, in gol al Ferraris per la terza giornata di Serie A.

PARI CHE BRUCIA – Federico Dimarco parla al termine di Sampdoria-Inter: «È stata un’emozione indescrivibile segnare il primo gol con questa maglia. Sono un po’ rammaricato per il risultato: potevamo portarla a casa, abbiamo avuto delle occasioni nitide e dispiace un po’ per questo. Non so cosa sia mancato, dovevamo portarla a casa. È una grande emozione affrontare il Real Madrid, dobbiamo prepararci bene in questi due giorni più mercoledì mattina per l’esordio in Champions League».