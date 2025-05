Dimarco: «Non ho parole! Questa squadra non ha mai mollato»

Dimarco è uno degli eroi di questa serata memorabile, che ha portato l’Inter in finale di Champions League. Nel post partita di Inter TV prova a mantenere un po’ di lucidità dopo il 4-3 al Barcellona.

EROICI – Federico DImarco dopo il memorabile 4-3 di Inter-Barcellona: «Io onestamente non ho parole di quello che è successo stasera. Abbiamo giocato contro un avversario fortissimo, ce la siamo giocata e l’abbiamo meritata. Quando ho pensato di esserci riuscito? Preferisco non dire niente, ma questa squadra non ha mai mollato. Ha giocato un sacco di partita, capita di avere dei cali fisici ma non ha mollato niente: sono orgoglioso di questa squadra».

Dimarco ritorna in finale di Champions League con l’Inter dopo due anni

IL RICORDO – Dimarco torna indietro al 2023 e alla voglia di completare l’opera: «La delusione di Istanbul? Ci ha dato tanta spinta, poi dalle grosse sconfitte nascono le vittorie. L’anno scorso abbiamo vinto il campionato, quest’anno vediamo: abbiamo ancora tante partite da giocare, non sarà facile ma ci crediamo fino alla fine. L’attesa della finale? Bisogna godersela, perché non capita a tutti di giocare una finale di Champions League. Ci sono grandi campioni che non l’hanno mai giocata, ma adesso dobbiamo godercela. E pensare al campionato».