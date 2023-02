Dimarco: «Non c’è stata storia, pensavo aspettassero al varco! Perisic…»

Dimarco è intervenuto subito dopo il fischio finale di Inter-Milan, derby della ventunesima giornata di Serie A andato in scena a San Siro alle ore 20.45 e vinto dai nerazzurri 1-0 con gol decisivo di Lautaro Martinez. Ecco quanto dichiarato a DAZN

SENZA STORIA – Federico Dimarco è intervenuto così al termine di Inter-Milan: «Penso che abbiamo fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista, non c’è stata storia dall’inizio alla fine. Lautaro Martinez più milanese di me? Sto cercando di portare tutti dalla mia parte (ride, ndr). Cosa faccio dopo un derby così? Festeggio. Cosa sento nel cuore? Il nerazzurro e basta. Nulla da togliere a Perisic che l’anno scorso ha fatto una stagione strepitosa, siamo due giocatori diversi. Quest’anno attacchiamo in maniera diversa sulla sinistra cercando anche di creare dei fraseggi. Se mi aspettavo un Milan così rinunciatario? Dico la verità: pensavo che oggi ci aspettassero al varco per batterci. Non mi aspettavo un Milan così, soprattutto nel primo tempo. Io penso che questa sera contavano testa, cuore e motivazioni. Noi li abbiamo messi in campo e non c’è stata partita».