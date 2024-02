Dimarco: «Noi siamo interscambiabili! Non prenderla sotto gamba»

Dimarco parlato a Dazn prima di Lecce-Inter, match valido per la ventiseiesima giornata di campionato. I nerazzurri puntano alla decima vittoria di fila.

NON SOTTO GAMBA − Dimarco così prima della partita al Via del Mare: «Trasferta difficile come tante altre partite, ma oggi dobbiamo dare il 100% perché vincere sarebbe una vittoria importantissima per noi. Non bisogna prendere la partita sotto gamba, lo abbiamo visto in Serie A. Noi col Verona abbiamo avuto difficoltà, anche le altre. Bisogna spingere per portare a casa il risultato. Siamo giocatori interscambiabili, indifferente sia per me che per loro».