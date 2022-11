Dimarco: «Sosta Mondiale serve a tutti. Napoli? Ci proveremo»

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport, Federico Dimarco ha parlato della vittoria in Atalanta-Inter. Ma anche dell’importanza della sosta per il Mondiale.

PAUSA UTILE – Federico Dimarco ha parlato dopo Atalanta-Inter, mettendo il Napoli nel mirino e commentando la sosta per il Mondiale: «Una pausa così lunga serve a tutti, abbiamo giocato tantissime partite in due mesi e mezzo. Al ritorno quando incontreremo il Napoli cercheremo di iniziare come abbiam finito».