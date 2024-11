Dimarco: «Lipsia grande squadra. Felice per Correa! Grande spogliatoio»

Dimarco in conferenza stampa insieme a Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa alla vigilia di Inter-Lipsia, gara valida per la quinta giornata della fase Campionato della nuova UEFA Champions League.

DIMARCO IN CONFERENZA STAMPA – VIGILIA INTER-LIPSIA

Siete a due punti dal Liverpool, la chance di andare avanti è concreta

Sappiamo di incontrare una grande squadra, davanti ai nostri tifosi vorremmo fare una grande prestazione.

Quanti stimoli dà la partita di domani? Ti giochi la qualificazione tra le prime otto

La Champions League dà tanti stimoli, domani dovremo fare una grande partita. Sinceramente abbiamo affrontato avversari di grande livello facendo 10 punti, domani ne vorremmo fare altri tre.

A che punto è l’Inter? L’anno scorso è stata una stagione travolgente

Non penso ci siano stati cali fisiologici in questa stagione, anche perché abbiamo giocato tante partite. Ci sta che ogni tanto pareggi o perdi. Sei l’Inter e fa rumore, però noi dobbiamo continuare a volare come stiamo facendo e sicuramente ci toglieremo grandi soddisfazioni.

Tu sei il migliore in Serie A per cross creati. Qual è il segreto in questo e in cosa senti di dover migliorare?

Tutte le chance che creo sono date da un grande lavoro di squadra, cerco di mettere sempre nella posizione migliore gli attaccanti o chi per loro per fare gol. Tutto questo viene grazie al lavoro di squadra e del mister.

Turnover massiccio in Europa quest’anno, voi avete accettato, vi va bene? Il fine ultimo è quello di arrivare bene in tutte le competizioni

All’Inter non c’è bisogno di parlare di turnover, siamo tanti giocatori forti, lo abbiamo dimostrato. Quest’anno la stessa cosa. Chi va in campo deve dare tutto per la maglia e chi andrà in campo domani dovrà fare bene.

Affrontate una squadra che fin qui non ha guadagnato punti in Champions League, quali sono le incognite?

Sappiamo di incontrare una squadra forte, il Lipsia è terza in classifica e ha subito pochissimo gol in campionato. Davanti hanno giocatori forti

L’Inter è più forte rispetto l’anno scorso? Molte squadre si sono rafforzate. È possibile provare a puntare su entrambi gli obiettivi?

Sul fatto che in campionato tante squadre si sono rafforzate sono d’accordo. L’Inter è una squadra forte e deve affrontare tutte le competizioni allo stesso modo.

In questa Inter nessuno resta indietro, la prestazione di Correa lo dimostra

Per il Tucu sono veramente felice perché se lo merita, da inizio stagione sta lavorando al massimo e non ha mai detto una parola fuori posto pur giocando poco. Questo fa capire molto com’è lo spogliatoio dell’Inter