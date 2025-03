Dimarco: «Inter, vittoria di gruppo e fondamentale! Tutti nella stessa direzione»

Dimarco dopo la vittoria importantissima dell’Inter in casa contro l’Udinese, su Inter TV ha sottolineato l’atteggiamento vincente del gruppo. Tutti uniti verso una sola direzione.

STESSA DIREZIONE – Le dichiarazioni di Federico Dimarco non sono mai casuali. La vittoria di San Siro contro l’Udinese è fondamentale per tantissimi motivi: «Questa è la forza di questo gruppo, lottiamo tutti verso la stessa direzione. Questi tre punti contano tanto, anche se mancano ancora tante partite. Bene così, bella vittoria e andiamo avanti! Servirà calma ed essere lucidi. Quando non si mantiene la calma certe volte vai fuori dai binari. Dobbiamo continuare a lavorare come stiamo facendo e vogliamo chiudere le partite il prima possibile. Noi sempre bene dopo la sosta? Noi stiamo zitti e lavoriamo sempre (ride, ndr)».