Dimarco: «Inter, tornare in campo con fame di vincere! Evitare un errore»

Dimarco è fra i protagonisti di Inter-Red Bull Salisburgo 4-0 (vedi pagelle). A fine partita il laterale, che ha fornito una spinta costante sulla fascia sinistra, a Sky Sport ha parlato anche dell’avvicinamento alla sfida col Napoli del 4 gennaio.

UTILITÀ DEL RITIRO – Federico Dimarco, dopo Inter-Red Bull Salisburgo, dà un giudizio sulla ripresa: «Questo penso che sia importante per noi, cercare di lavorare e anche avere tempo. Perché ci vuole tempo per raggiungere la forma perfetta, e ci vogliono anche le partite per arrivare al 4 gennaio in forma. La sensazione tra di noi è che non bisogna fare l’errore di guardare in avanti, ma bisogna pensare partita per partita e cercare di raccogliere qualcosa da ognuna. Come mi sento? Io sto cercando di lavorare al massimo ogni allenamento e sto cercando di raggiungere il prima possibile la forma giusta. Bisognerà tornare in campo con la fame di vincere».