Dimarco: «Inter, ne possiamo uscire lavorando di squadra! Unico obiettivo»

Dimarco si è espresso nel post match di Inter-Roma ai microfoni della Rai. Il difensore nerazzurro ritiene fondamentale il gruppo per uscire da questo periodo nero

GIRA MALE − Federico Dimarco ritiene fondamentale il gruppo per uscire dal momento di crisi: «Cosa manca all’Inter? Non so cosa manca, forse qualche episodio che non ci gira a favore. Noi però siamo un bel gruppo, stiamo bene insieme. Con il lavoro di squadra ne possiamo uscire. L’unico obiettivo mio è quello di uscire da questo periodo».