Dimarco: «Inter, oggi serve il 120%! Voglio risultati di squadra»

C’è Dimarco come giocatore che parla nel prepartita di Atalanta-Inter, il big match che attende la capolista alle 18. Dal Gewiss Stadium il giocatore ha presentato la sfida a Inter TV.

CORSA DA FARE – Federico Dimarco presenta Atalanta-Inter: «Sicuramente sarà una partita difficile come tutte quelle che si giocano a Bergamo, però dovremo dare il 120% per portarla a casa. Esterni decisivi? Onestamente penso che in tutto il campo dobbiamo rubare il tempo a loro, che giocano a uomo. Non sarà facile, però come ho detto prima dobbiamo fare di tutto per portare il risultato a casa. Io cerco di ottenere risultati di squadra, non personali».