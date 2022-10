Dimarco: «L’Inter non ha guardato in faccia nessuno. Lukaku? Dopo due mesi…»

Dimarco, uno dei migliori in campo di Inter-Viktoria Plzen, interviene al termine della gara. Ai microfoni di Sky, il centrocampista nerazzurro esprime la sua felicità per la qualificazione agli ottavi di Champions League. Poi commenta anche il ritorno in campo del suo compagno Lukaku.

PARTITA PER PARTITA – Federico Dimarco sa quello che deve fare la sua Inter per continua a vincere. Dopo Inter-Viktoria Plzen, il centrocampista nerazzurro interviene ai microfoni di Sky: «Siamo contentissimi di esserci qualificati. Abbiamo reso felici sia noi stessi che i tifosi e la società. Passare un girone così, penso il più difficile della Champions League, non è da tutti. La pressione fa parte del gioco ma alla fine noi non abbiamo guardato in faccia nessuno e abbiamo fatto la nostra partita. Questa squadra deve pensare partita per partita e giocarsela con tutti. Poi, dove arriveremo vedremo. Io e Romelu Lukaku (vedi articolo) giochiamo insieme alla PlayStation. Per un attaccante che è voluto ritornare qui all’Inter, star fuori due mesi, rientrare e tornare subito con il gol, penso sia importante. È un iniezione di fiducia». Dimarco commenta anche il ritorno in campo del suo compagno Lukaku, che firma il 4-0 del match di Champions League.