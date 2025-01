Dimarco: «Inter non ha ancora fatto nulla. Ora un pensiero!»

Federico Dimarco si è espresso sul match vinto ampiamente dall’Inter contro il Monaco per 3-0. Di seguito le sue parole.

IL COMMENTO – Federico Dimarco ha parlato a InterTV nel post-partita di Inter-Monaco, indicando il valore del successo per 3-0 realizzato contro i transalpini: «Abbiamo affrontato il percorso in Champions League con lo spirito giusto, consapevoli di doverci misurare con squadre difficili e riuscendo ad ottenere il passaggio agli ottavi. Siamo partiti forte, riuscendo a chiudere il discorso nel primo tempo. Il percorso è stato bello nel complesso, siamo entrati nelle prime otto, ma non abbiamo fatto ancora niente. Da domani penseremo al derby, sicuramente una partita importante».