Dimarco: «Inter in difficoltà? Supplementari o no, era importante vincere»

Dimarco dopo Inter-Empoli terminata 3-2 dopo i tempi supplementari, su Mediaset ha commentato la partita dicendosi soddisfatto per il passaggio del turno.

COMUNQUE SODDISFATTO – Dimarco dopo Inter-Empoli di Coppa Italia, su Mediaset ha parlato così: «Oggi in difficoltà? Ogni partita ha una storia a sé, oggi l’importante era vincere, supplementari o no, quindi siamo contenti così per il passaggio del turno».