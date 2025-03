Dimarco: «Gol? Contento! Ma avrei preferito festeggiare la vittoria dell’Inter»

Dimarco è stato uno dei protagonisti di Napoli-Inter con un gol, ma anche per l’infortunio che lo ha costretto ad abbandonare il campo. Dopo la partita ha parlato su Inter TV.

L’ANALISI – Federico Dimarco ha parlato così della partita: «Sapevamo di incontrare una squadra forte come il Napoli, ma c’è da fare i complimenti alla squadra perché nonostante le assenze c’era tanta voglia di portare a casa una vittoria. Peccato per quel gol all’ultimo, ma questo punto ce lo teniamo stretto. Penso che la squadra a livello di carattere non c’è nulla da rimproverare. Abbiamo incontrato una squadra forte, loro hanno creato tanto e noi un po’ meno. Ma per noi è un punto importante».

Dimarco torna al gol con l’Inter, ma torna sull’ultimo periodo

RITORNO AL GOL – Dimarco è felice per il gol realizzato oggi, ma precisa: «Era da tanto che non segnavo, mi sarebbe piaciuto festeggiarlo con una vittoria, ma va bene così. Ultimamente ci alleniamo poco sulle punizioni, però diciamo che è stato un bel gol. Ero in un periodo dove non stavo rendendo al meglio, ma all’interno di una stagione ci può stare. Cerco di lavorare e di stare zitto, ma oggi era importante».