Dimarco: «Fermi solo 10 giorni, perso poco! Napoli? Manca ancora tempo»

Dimarco ha affidato la sua analisi post Inter-Salisburgo ai microfoni di Inter TV. Di seguito quanto dichiarato al termine della seconda amichevole invernale, vinta dalla squadra di Inzaghi con un rotondo 4-0 (vedi report)

LAVORO AL MASSIMO – Federico Dimarco parla così al termine di Inter-Salisburgo: «Penso che abbiamo fatto due ottime partite, c’è da calcolare anche i livello degli avversari però penso che siano state due amichevoli per alzare il minutaggio in vista del campionato. Abbiamo appena iniziato, a differenza dell’estate siamo stati fermi solo dieci giorni quindi penso che non abbiamo perso tutto quello che si può perdere d’estate. Stiamo cercando di lavorare al massimo per arrivare il 4 gennaio il più in forma possibile. Su cosa lavoriamo in vista del Napoli? Queste cose non le abbiamo ancora affrontate perché manca un po’ di tempo però ne parleremo con il mister e tra di noi».