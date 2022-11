Dimarco: «Esultanza? Da un film, vi spiego! Giocare tanto mi dà fiducia»

Dimarco è inevitabilmente l’uomo copertina di Inter-Bologna, complice la sua prima doppietta in carriera. Nel post partita su Inter TV c’è anche lui a gioire per il 6-1.

DILAGANTE – Federico Dimarco celebra Inter-Bologna 6-1 e la sua prova: «Diciamo che, per come siamo partiti contratti, ci serviva questa reazione soprattutto dopo la sconfitta con la Juventus. L’importante è che la squadra abbia vinto, poi che abbia segnato io o un compagno era importante vincere. Sono contento di aver fatto gol, però ripeto: come detto prima l’importante era reagire dopo la sconfitta di domenica. L’abbiamo fatto, adesso testa all’Atalanta che sarà una partita difficile. In cosa sono cresciuto? Un po’ in tutto. Cerco di allenarmi sempre al massimo, poi il fatto di giocare di continuo mi aiuta tanto e mi dà fiducia. Penso sia un fattore a pieno che sia migliorato ulteriormente. L’esultanza? È una cosa che guardavo coi miei amici, uno sketch del film “I soliti idioti”. Scherzavamo coi compagni e ho deciso che ogni gol quest’anno faccio così».