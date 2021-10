Dimarco: «Entrati col piglio giusto. Giocare all’Inter è un sogno»

Federico Dimarco, intervenuto a Sky Sport, ha commentato la vittoria dell’Inter sul campo del Sassuolo per 1-2 grazie ai gol di Dzeko e Lautaro Martinez

INGRESSO − Così Dimarco sulla gara vinta: «Siamo entrati col piglio giusto e poi bravi a segnare dopo 30 secondi. Bravi a raggiungere la vittoria prima della sosta. Ci possono essere partite dove non sei lucido perché giocare ogni tre giorni non è facile. Oggi abbiamo portato a casa questi tre punti. Importante è dare 100% in campo perché poi gol in Champions League arriverà».

INTER E NAZIONALE − Così Dimarco sulla sua possibilità di giocare in nerazzurro. «Sogno indescrivibile giocare per la squadra per cui tifo, non ci sono parole. Penso a lavorare giorno per giorno, spero nella chiamata del mister ma che arriverà dopo una serie di prestazioni ottime con l’Inter».

RIGORE ATALANTA − Queste le parole di Dimarco sul penalty sbagliato sabato scorso: «Non avevo passato una bella serata ma l’affetto di tifosi e compagni è stato fondamentale».