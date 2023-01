Dimarco: «Emozione indescrivibile! Partiti da Milano con voglia di vincere»

Federico Dimarco ha parlato dopo Milan-Inter su Sport Mediaset, Supercoppa stravinta dai nerazzurri 0-3. L’esterno nerazzurro festeggia la grande vittoria

EMOZIONE − Dimarco celebra la vittoria dei nerazzurri: «Veramente un’emozione indescrivibile, poi segnare pure è una cosa bellissima. Da quando siamo partiti da Milano avevamo voglia di vincere, dimostrato in campo con una vittoria meritata. Calhanoglu se lo merita, non ha passato bei momenti ma neanche noi siamo stati contenti. Adesso ci godiamo questa vittoria. Ora pensiamo partita per partita e vedremo come finirà il campionato».