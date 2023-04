Dimarco: «Emozione grandissima! Semifinali? Ricordo Barcellona»

Dimarco è stato uno dei protagonisti di Inter-Benfica, la partita di stasera al Meazza. Nel post partita di Inter TV ha detto la sua sull’andamento del quarto di finale di Champions League.

UOMO ASSIST – Federico Dimarco festeggia Inter-Benfica: «Siamo veramente contenti, al di là degli errori. Erano tredici anni che non andavamo alle semifinali, abbiamo battuto un avversario di valore e siamo contenti. Le semifinali? Tantissime emozioni, anche perché l’ultima volta che ho visto l’Inter in Champions League è stato quando abbiamo vinto 3-1 col Barcellona e lo stadio è venuto giù. Speriamo si ripeta col Milan. Quale è stata la partita decisiva? Tante, non abbiamo fatto bene in campionato e lo erano tutte. Manca ancora uno step per arrivare in fondo».