Dimarco: «Due anni fa più delusioni che altro. Yamal? Mai visto uno così»

Dimarco ha parlato a cinque giorni da Psg-Inter. Il laterale mancino ha ricordato la finale di due anni fa. Poi chiosa anche su Lamine Yamal.

IL PRECEDENTE UNA DELUSIONE – Federico Dimarco, intercettato dai colleghi di Inter TV, ha risposto in merito alla finale di Istanbul, dove l’Inter perse due anni fa contro il Manchester City per 1-0. L’esterno beccò una traversa. Le sue parole: «Di promesse se ne fanno tante, alcune avvengono, alcune no. Nella partita di due anni fa sono state più le delusioni che le cose belle. Se ci penso ritengo che la squadra abbia giocato una partita importante contro una squadra forte e sabato bisognerà fare lo stesso».

DOPPIO CONFRONTO INCREDIBILE E AVVERSARIO CLAMOROSO – Dimarco racconta le ultime partite e quella col Barcellona: «Nell’ultimo periodo sono stato un po’ tormentato da un infortunio e da fastidi. Ma ho sempre lavorato dentro e fuori dal campo, col Barcellona due partite veramente belle, abbiamo affrontato una squadra fortissima e un giocatore che nei prossimi anni farà parlare di sé, che è Lamine Yamal. Il più forte esterno di attacco mai incontrato».

ALTRA FINALE – Infine, Dimarco sulle sensazioni della seconda finale in tre anni: «Due anni fa non mi ero neanche reso conto di essere arrivato in finale di Champions e quest’anno ti rispondo ugualmente. E’ qualcosa di speciale e unico».