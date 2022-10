Dimarco: «Stasera dominato, poi due tiri e due gol. Rimaniamo squadra»

Dopo la sconfitta di questa sera in Inter-Roma, l’autore del gol nerazzurro Federico Dimarco ha parlato a Sky Sport della prestazione. Sottolineando il sostegno della squadra all’allenatore Simone Inzaghi.

DOMINIO E SFORTUNA – Federico Dimarco è chiaro sulla prestazione in Inter-Roma, culminata con la sconfitta per 1-2: «Stasera abbiamo fatto una grande partita, abbiamo dominato e gli episodi ci sono girati male. Abbiamo preso due tiri e due gol. Da adesso dobbiamo già pensare al Barcellona. Dobbiamo rimanere compatti, rimanere squadra e uscire il prima possibile da questo momento. Noi pensiamo a lavorare al massimo in settimana e cerchiamo sempre di migliorare, dobbiamo rimanere compatti e basta. Noi siamo con Inzaghi e basta, non c’è niente altro da aggiungere».