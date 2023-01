Dimarco: «Contento di averla vinta. Anzi: stravinta! Non posso descriverla»

Dimarco è il primo giocatore che parla a Inter TV nel post partita della Supercoppa Italiana contro il Milan, così come il primo ad aver segnato. Ecco il suo commento direttamente da Riyad.

GOLEADOR! – Federico Dimarco ha aperto Milan-Inter: «Lo volevamo da quando siamo partiti da Milano. Siamo contenti di averla vinta, anzi: stravinta. Penso che non ci siano emozioni per descriverla, è stata una serata veramente bella. Fare il primo gol nel derby in una finale di Supercoppa Italiana è veramente una cosa incredibile. Sapevamo che era una finale, una partita unica. Siamo scesi in campo con la testa giusta e la voglia di vincere: l’abbiamo fatto».