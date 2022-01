Dimarco: «Contenti per il passaggio del turno. Sensi? Si merita la rete»

Federico Dimarco ha rilasciato un’intervista su Sky Sport nel post Inter-Empoli di Coppa Italia. Il difensore ha elogiato la vittoria e la rete di Sensi

VITTORIA E CAMPO − Dimarco ha commentato la vittoria del Meazza e il terreno di San Siro: «Siamo contenti per aver passato il turno, volevamo vincere e lo abbiamo fatto. Vincere aiuta a vincere. Non è stato facile giocare 120′ con la Juventus e poi con l’Atalanta ma dovevamo vincere e lo abbiamo fatto. Campo da rivedere ma è normale per le tante partite giocate tra noi e Milan. Speriamo che col Venezia venga recuperato ma soprattutto per il derby».

RUOLO E SENSI − Così Dimarco sulla posizione e sul compagno: «Uguale, divertente anche fare il terzo centrale per il modo di giocare che abbiamo ma gioco dove mi dice il mister. Sensi? Tranquillo, contento che abbia fatto gol perché ha passato anni difficili».