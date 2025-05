Dimarco: «Come San Siro non c’è niente! Inzaghi il nostro capo»

Dimarco è stato intercettato a San Siro dove è da poco terminata Inter-Barcellona, ritorno della semifinale di Champions League che ha premiato i blaugrana. Ecco le dichiarazioni rilasciate a caldo a Sky Sport

SAN SIRO UNICO – Federico Dimarco parla così dopo Inter-Barcellona: «Onestamente non ho parole, siamo andati sopra di due, sotto di uno. Abbiamo recuperato una partita incredibile, è stata davvero una bella notte di Champions. Se vogliamo vincere la finale? Sappiamo che dall’altra parte ci sono due avversari forti, ma in finale bisogna giocare per vincere. Cosa ha avuto in più l’Inter? Siamo stati squadra, uniti dall’inizio alla fine e siamo stati bravissimi a rimanere sempre sul pezzo. Io sento dire sempre negli altri stadi che c’è una bolgia ma come San Siro non c’è niente. Inzaghi? Il nostro capo, ci indica la via e lo fa sempre bene, anche nei momenti difficili spezza con qualche battuta. Questa è la sua forza e bisogna fargli i complimenti. Dopo aver perso lo scudetto con il Milan è stato tutto in salita e ce lo siamo meritati dopo la brutta sconfitta del 2021. Io indemoniato più di Inzaghi in panchina? Ci tengo alla squadra e cerco di aiutare i miei compagni anche dalla panchina. Lautaro Martinez rientrato? Ce lo siamo coccolati fin dall’inizio, siamo contenti abbia giocato, abbia fatto gol e procurato un rigore».