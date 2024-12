Dimarco: «Il Cagliari vuole punti, ma anche l’Inter! Imparato dagli errori»

L’Inter si prepara per l’ultimo appuntamento in campo del 2024. Prima del match in casa del Cagliari Federico Dimarco racconta le proprie sensazioni ai giornalisti di Dazn.

MIGLIORAMENTI – Nel pre partita di Cagliari-Inter Federico Dimarco dichiara: «Cos’è cambiato dopo il pareggio contro la Juventus? Abbiamo semplicemente analizzato i gol che abbiamo preso e gli errori che abbiamo fatto e abbiamo cercato di migliorarli di settimana in settimana. Penso che un po’ di frutti si siano visti. Oggi sappiamo di incontrare un avversario forte, che deve raccogliere punti. Ma dobbiamo farlo anche noi. Sicuramente l’approccio sarà importante anche stasera».