Dimarco: «Cagliari? Approccio sarà importante. Il loro pubblico spinge!»

Federico Dimarco si è pronunciato nel pre-partita di Cagliari-Inter, sfida valida per la diciottesima giornata di Serie A. Questo il suo commento sul match.

LE DICHIARAZIONI – Federico Dimarco ha così presentato il match tra Cagliari e Inter, previsto per le 18 all’Unipol Domus: «Sarà una partita difficile, sappiamo che loro devono raccogliere punti. Sarà bello giocarla, spero di portare a casa i tre punti. Cercheremo di dimostrare in campo la nostra capacità di resistere ai loro attacchi. L’approccio sarà importante, anche perché loro giocano in casa in uno stadio che spinge parecchio. Dovremo partire forte e cercheremo di farlo».