Dimarco: «Bellissimo giocare un Euroderby! Non ci sono favoriti»

Dimarco, dopo le parole in conferenza stampa (vedi articolo) e a Inter Tv (vedi articolo), ha parlato della gara di domani contro il Milan. Emozione, ma anche determinazione per il laterale nerazzurro

STIMOLI − Su Sky Sport, Federico Dimarco ha presentato il match contro il Milan: «Arrivati a questo punto della competizione, gli stimoli arrivano ad ognuno dentro di sé. Io ne ho giocati tanto e visti tanto, giocare una gara del genere in Champions League è una cosa bellissima. Nei derby non ci sono favoriti, come sarà quello di domani sarà quello di ritorno. Pensiamo a domani e poi faremo lo stesso al ritorno. Sicuramente abbiamo avuto un periodo della stagione con buoni risultati in Champions e pochi punti in campionato. Forse perché non pensavamo partita per partita».