Dimarco: «Barella, che gol! Inter ritmo allucinante in campo»

Dimarco dopo Inter-Atalanta terminata sul punteggio di 4-0, in un’intervista su DAZN ha espresso tutta la sua soddisfazione per la vittoria straordinaria di San Siro.

GRANDE RITMI – Federico Dimarco dopo la vittoria 4-0 in Inter-Atalanta è assolutamente soddisfatto per la partita: «Gol al volo meglio io o Barella? Ha fatto veramente un gran gol, non era assolutamente facile. Siamo felici così dai (ride, ndr). Nello spogliatoio ci divertiamo, ma abbiamo sempre l’attenzione alta, soprattutto quando si sbaglia. In campo abbiamo avuto un ritmo allucinante, soprattutto nel primo tempo. Contro l’Atalanta vale di più perché sono una squadra forte. Abbiamo concesso qualcosina, però nel secondo tempo siamo entrati come nel primo chiudendo subito la partita. Ci sta non essere fresco in novanta minuti a inizio campionato».