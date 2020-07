Diego Lopez ammette: “Inter troppo forte per noi! Il Brescia non ha giocato”

Diego Lopez ha parlato ai microfoni di “DAZN” dopo la sonora sconfitta contro l’Inter. L’allenatore del Brescia ha analizzato la partita di San Siro ammettendo la superiorità nerazzurra

ANALISI – Diego Lopez ha parlato così: «Partita non giocata fin dall’inizio. Sono stati movimenti e cose che non abbiamo fatto come nelle due precedenti partite contro Fiorentina e Genoa. Sapevamo che era molto difficile venire qui e fare una partita come le altre due. Però è altrettanto vero che perdere così dà fastidio. Dobbiamo essere consapevoli che non è finito qui il campionato. Era una partita che dovevamo cercare di fare bene, secondo me non l’abbiamo fatta proprio. Questo è il rammarico. Abbiamo perso anche partite come contro il Napoli prima della pandemia, però l’abbiamo giocata. Oggi non l’abbiamo giocata. Contro una squadra che ha tanta qualità, se non la giochi succede questo. Pensiamoci stasera, poi sappiamo che abbiamo una finale domenica. Ci dobbiamo preparare soprattutto mentalmente. Per noi in questo momento l’Inter è troppo forte, è una squadra che ha tanta qualità in tutti i reparti. Però non vuol dire che poi devi venire qui e fare altre cose. Devi fare le cose su cui lavori. Questo è il rammarico che abbiamo. Abbiamo fatto molto poco, contro una squadra con grande qualità paghi».