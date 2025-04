Di Vaio: «Orsolini una strategia. Al Bologna continuità con Italiano»

Di Vaio, dirigente del Bologna, prima dell’importantissima sfida del dall’Ara contro l’Inter ha sottolineato i punti forti della squadra rossoblù.

CRESCITA CONTINUA – Il Direttore Sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha parlato così su DAZN: «Orsolini fuori? Una strategia del tecnico. Probabilmente proverà a cambiare ritmo nel secondo tempo. C’è la volontà di portare a Bologna gente giovane con fame e che potesse vedere nel Bologna una possibilità grande per giocare in Serie A in un club che li aiuterebbe a crescere. Con Thiago Motta abbiamo creato una mentalità e con Vincenzo Italiano abbiamo dato seguito a questo percorso di crescita. La gente si è innamorata di questa squadra e di quello che danno in campo i ragazzi. È un gruppo molto unito, in questo momento c’è un’alchimia particolare».