Di Vaio: «Bologna ha un obiettivo chiaro. Inter tra le migliori in Europa!»

Marco di Vaio si è espresso prima del fischio d’inizio di Bologna-Inter, match valido per la trentatreesima giornata di Serie A. Di seguito le sue dichiarazioni.

IL COMMENTO – Marco Di Vaio ha così parlato a Sky Sport nel pre-partita di Bologna-Inter: «Inseguiamo l’Europa in generale, poi se dovessimo riuscire ad arrivare di nuovo in Champions League sarebbe una conferma importante per il gruppo. Sarà necessaria una grandissima prestazione, dato che giochiamo contro una delle migliori squadre d’Europa, ma non sarà semplice. Spero di risentire i dirigenti nerazzurri alla fine del Campionato, di mercato ne parleremo a fine anno. Ci fa piacere che i nostri calciatori siano apprezzati, ma ora dobbiamo pensare al finale di stagione. Abbiamo la possibilità di tornare in Europa per il secondo anno consecutivo, così come di arrivare in finale di Coppa Italia».

Di Vaio sul fortino Dall’Ara per il Bologna

IN CASA – Di Vaio ha poi proseguito: «Nel nuovo anno abbiamo avuto una svolta in casa, mentre nella prima parte dell’anno abbiamo fatto meglio fuoricasa. Finora abbiamo disputato grandi partite al Dall’Ara, la gente ci contagia con il suo entusiasmo. Speriamo di far vedere il nostro valore anche oggi».