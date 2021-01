Di Marzio: “De Paul difficile. Pochettino? Mi arrivano informazioni diverse”

Condividi questo articolo

Dopo Inter-Crotone terminata 6-2 ai microfoni di “Sky Sport” Gianluca Di Marzio, giornalista esperto di mercato, ha parlato in merito al mercato nerazzurro facendo riferimento a Christian Eriksen (con il PSG di Mauricio Pochettino) e Rodrigo De Paul.

IL MERCATO – Dopo Inter-Crotone, Gianluca Di Marzio dagli studi di Sky ha parlato : «A gennaio sarà difficile fare determinati acquisti. Antonio Conte prenderebbe Rodrigo De Paul anche domani mattina, e farebbe il titolare. Però devono succedere determinate cose affinché possa fasi l’affare, innanzi tutto deve uscire Eriksen e anche a determinate condizioni. Non è facile perché guadagna tanto. PSG? A me arrivano informazioni diverse, Mauricio Pochettino non è mai stato innamorato di Eriksen. L’Inter se dovesse venderlo e prendere De Paul lui sì, cambierebbe qualcosa di importante nelle zone alte della classifica».