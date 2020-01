Di Lorenzo sfida l’Inter: “Dobbiamo recuperare punti. Con Gattuso…”

Giovanni Di Lorenzo, terzino del Napoli, ha parlato a “Sky Sport” del momento attuale della squadra in vista di Napoli-Inter, sfida in programma lunedì 6 gennaio allo stadio San Paolo.

NUOVO CORSO – Nuovo anno, nuovo allenatore. Il Napoli di Gennaro Gattuso è pronto a dare battaglia all’Inter lunedì sera per iniziare la risalita da una deludente posizione di classifica. Un obiettivo condiviso anche da due dei giocatori della squadra, ovvero Mario Rui (vedi articolo) e Giovanni Di Lorenzo. Proprio quest’ultimo ha voluto sottolineare il cambio di guida tecnica e la voglia di iniziare il 2020 con il piede giusto: «Il mister si è presentato bene, con grande carica, noi ci siamo messi a disposizione per imparare i suoi schemi. Stiamo lavorando bene e adesso dobbiamo recuperare punti in campionato. Dobbiamo dare il meglio, ma ci vuole anche un po’ di fortuna. Ancelotti lo ringrazio perché mi ha dato tanta fiducia, non era facile darla a un ragazzo arrivato da una squadra retrocessa. Ora dobbiamo guardare avanti, siamo pronti per affrontare questo 2020».

Fonte: Sky Sport