Di Lorenzo sullo scudetto: «Napoli spera in un passo falso dell’Inter»

Giovanni Di Lorenzo ha parlato della lotta al vertice del Campionato italiano, sottolineando in maniera strategica il pensiero del Napoli in merito al futuro dell’annata.

IL COMMENTO – Giovanni Di Lorenzo si è espresso a Radio Kiss Kiss Napoli a seguito della vittoria dei partenopei sul Milan per 2-1. Il calciatore azzurro ha così parlato del match: «Era importante tornare a vincere davanti ai nostri tifosi, soprattutto dopo il pareggio di Venezia. Ci tenevamo a reagire subito, siamo felici di esserci riusciti. La squadra ha disputato una grande partita, nonostante qualche difficoltà nel finale, ma l’importante era portare a casa la vittoria. Vincere contro un avversario di livello contro il Milan era importante: non andavano sottovalutati, nonostante la classifica».

Di Lorenzo sulla lotta scudetto: Napoli non si espone!

LO SCUDETTO – Di Lorenzo ha poi proseguito: «Parliamo poco di scudetto, ma siamo consapevoli di essere lì. Mancano otto gare, dobbiamo restare attaccati sperando magari in un passo falso dell’Inter. Ad ogni modo, la nostra priorità resta il cammino da intraprendere. Su Lukaku posso dire questo: è un ragazzo straordinario, si è inserito molto bene nella squadra e fa sentire la sua esperienza. Suda, lotta, aiuta la squadra, non va giudicato solo per l’apporto in zona gol».