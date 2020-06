Di Lorenzo: “Napoli-Inter sarÃ  incognita. No calcoli, in campo per vincere”

Di Lorenzo: “Napoli-Inter sarà incognita. No calcoli, in...

Di Lorenzo: “Napoli-Inter sarà incognita. No calcoli, in campo per vincere”

Condividi questo articolo

Giovanni Di Lorenzo ha parlato ai microfoni di “Rai Sport” prima della sfida Napoli-Inter, match valido per le semifinali di ritorno di Coppa Italia. Di seguito le sue dichiarazioni

NO CALCOLI – Queste le parole di Giovanni Di Lorenzo: «San Paolo senza tifosi? Sicuramente è una sensazione strana, i tifosi sono una parte importante di questo sport. Ci mancheranno, ma siamo contenti di ripartire. È una partita che arriva dopo due mesi di inattività. Sarà un incognita per tutti. Niente calcoli, dobbiamo scendere in campo per fare la nostra partita e cercare di portare a casa la vittoria. E importante ripartire, è un segnale di ritorno alla normalità. Siamo contenti di tornare a giocare, così i tifosi potranno vedere un bello spettacolo».