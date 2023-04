Di Gregorio: «Per me era una gara speciale! Galliani ci ha parlato»

Michele Di Gregorio, intercettato dai microfoni di Sky Sport subito dopo Inter-Monza, ha commentato la partita di San Siro. Il portiere, ex nerazzurro, è stato grande protagonista

SPECIALE − Di Gregorio non ha dubbi: «Per noi è una vittoria bellissima, il dottor Galliani ci ha fatto un discorso bellissimo, ci ha detto di mettercela tutta. Oggi per me era una partita speciale, così è stato. C’è stata una cornice di pubblico pazzesca, ma grazie ai nostri tifosi per il supporto. Si può migliorare sempre, martedì rivedremo la partita per migliorarci singolarmente e come gruppo».