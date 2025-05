Di Gennaro: «Per me l’Inter è casa, famiglia! Orgoglioso del gruppo»

Anche Raffaele Di Gennaro nel media day ha parlato di questa finale dell’Inter contro il Psg. Il terzo portiere nerazzurro si è espresso ai microfoni del club sulla stagione che sta per finire.

IL GRUPPO – Raffaele Di Gennaro è il terzo portiere dell’Inter ed in questa stagione non ha avuto modo di scendere in campo con la divisa nerazzurra. Non accadrà quasi sicuramente nemmeno in finale, ma uno come lui in gruppo torna sempre importante. Proprio il ragazzo di 31 anni lo ha spiegato per InterTV prima della finale con il Psg: «Sono molto orgoglioso di far parte di questo splendido gruppo, proprio perché lo siamo e ci sono ragazzi straordinari meritiamo questa finale e meritiamo anche di vincerla. Quello che cerco di dare è positività e serenità, cose fondamentali che secondo me devono esserci in una squadra di calcio per vincere. Siamo un gruppo speciale, ci meritiamo una finale speciale e una vittoria speciale. Di Gennaro, cosa senti nell’esser parte di questa squadra? Inter per me è famiglia, è casa. Sono qui da quando avevo 9 anni ed essere nel gruppo che si gioca la finale di Champions League è motivo di orgoglio e felicità. Adesso ci manca l’ultimo passo e speriamo di portarlo a termine»