Di Francesco: «Tanti infortuni, ma Venezia non cambia assetto. Inter la più forte»

Eusebio Di Francesco ha così parlato al termine del match tra Venezia e Inter, deciso da Matteo Darmian con un gol da “attaccante puro” nel primo tempo della frazione.

LE DICHIARAZIONI – Eusebio Di Francesco si è pronunciato a DAZN nel post-partita di Venezia–Inter, match vinto dai nerazzurri con il punteggio di 1-0. Questa la sua analisi della sfida: «Siamo dispiaciuti perché la squadra ha dato il massimo. Questa squadra è stata costruita in un certo modo, per cui abbiamo deciso di non modificare l’assetto tattico, nonostante gli infortuni. Peccato per il gol subito, potevamo essere più bravi nel primo tempo. Nel secondo tempo siamo cresciuti nel palleggio, ribattendo colpo su colpo. Veramente un peccato non aver portato a casa punti, ma non posso dire nulla ai miei ragazzi. La società sa benissimo che dobbiamo intervenire sul mercato, soprattutto per gli innumerevoli infortuni in difesa. Qualcosina già si è mosso, anche in uscita, ma sono tranquillo. La società lo sa benissimo, poi ci sarà bisogno di quella componente di ‘buona sorte’ che ci è mancata spesso».

Di Francesco sul livello dell’Inter post-Venezia

IL GIUDIZIO – Di Francesco si è poi espresso sulla lotta scudetto, indicando i nerazzurri come i più forti del campionato: «Questo mese è veramente molto importante. Questa era una partita ‘jolly’, dato che abbiamo giocato contro la squadra campione d’Italia. La differenza ci può stare, anche se sul campo non si è visto un grande dislivello. Per le prossime sfide, abbiamo bisogno di prendere altri giocatori importanti. Inter e Napoli sono molto simili, con delle potenzialità importanti. Napoli ha la comodità di poter allenare la squadra tutta la settimana per poter arrivare ai risultati sperati, ma l’Inter ha la rosa più forte di tutto il campionato».